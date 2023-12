Rifiuti di ogni tipo nei contenitori dell’Aucc. "Che inciviltà..."

PERUGIA – "L’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro da anni porta avanti il progetto "Stappa la Solidarietà. Tappa l’inquinamento!" che ha una duplice valenza: migliorare la differenziazione dei rifiuti e incrementare la raccolta fondi dell’Aucc. Infatti, l’azienda che ritira i tappi riconosce all’Associazione un corrispettivo in euro per ogni tonnellata raccolta e con questi fondi l’Aucc contribuisce a finanziare il Servizio di assistenza oncologica domiciliare e la ricerca scientifica. Da diverso tempo, tuttavia, i cassonetti per la raccolta dei tappi, ben identificati e quindi non confondibili con normali contenitori per rifiuti, vengono utilizzati da alcuni soggetti per gettarci qualunque cosa. Uno di questi cassonetti è nei pressi della sede dell’Aucc, in via Torretta, lungo la Pievaiola, ed è pieno di rifiuti anche di tipo industriale. "Questa situazione - afferma il presidente Giuseppe Caforio (nella foto) - è diffusa anche in altre zone: attesta l’inciviltà di tanti e di fatto blocca una iniziativa di solidarietà che va a beneficio di persone malate e delle loro famiglie".