"Rifare Gualdo offensiva, arrogante e fuori luogo"

GUALDO TADINO – Pd, Gualdo futura e Forza Gualdo 2030 esprimono "imbarazzo per l’uscita sconclusionata e fuori luogo della minoranza Rifare Gualdo". Secondo il gruppo di opposizione, il Consiglio comunale di martedì 23 luglio ha palesato incompetenza, faciloneria e sciatteria. "In tutta questa vicenda ciò che c’è di imbarazzante è l’arroganza e la saccenza di certi personaggi, che evidentemente pensano ancora che qui, più che libere e democratiche elezioni, sia avvenuto una specie di colpo di Stato". Lo affermano i capigruppo della maggioranza guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti: parlano di "condotta offensiva, inqualificabile e scomposta" e di incapacità di dialogo con maggioranza e opposizione; ritengono che "sia il riflesso della mancata elaborazione della sconfitta subita nell’ultima tornata elettorale". Per cui invitano "ad evitare giudizi personali, intemperanze ed attacchi inopportuni durante le sedute degli organi consiliari". Da parte loro, invece, c’è un giudizio positivo sulla seduta del Consiglio comunale guidato dalla giovane presidente Flavia Guidubaldi (nella foto) "come dimostrato dagli atti importantissimi approvati", riguardanti gli equilibri di bilancio ed il finanziamento di due bandi per l’efficientamento energetico di strutture sportive. Concludono: "Siamo pronti a lavorare senza mai sottrarci alle posizioni divergenti e critiche, in un rapporto di reciproco rispetto anche con le opposizioni. Concetti evidentemente sconosciuti ai rappresentanti di Rifare Gualdo".

A.C.