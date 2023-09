Riecco “Ciak! Si danza in scena” al Sant’Angelo “Come rubare a casa dei ladri” inaugura la stagione

A grande richiesta, dopo il successo del debutto, torna al cinema Sant’Angelo la nuova stagione di “Ciak! Si danza in scena”, la rassegna di danza e varietà proposta dalla compagnia perugina “Produzioni Ciarfix” con la collaborazione dei fratelli Mauro e Mirco Gatti, gestori della storica sala. Il cartellone prende il via domani alle 21 con lo spettacolo “Come rubare a casa dei ladri” con Chiara Ciarfuglia, Domiziano Toniolo e Samuele Gamba (nella foto). Info e biglietti al 348.4118817.

"Sarà una ripartenza col botto" promette Chiara Ciarfuglia, che oltre ad essere ballerina professionista cura anche la regia dello show, condotto da Domiziano Toniolo, anche lui ballerino di primo livello. "Puntiamo subito sul format di “danza e varietà” – prosegue - che tanto è stato apprezzato nella scorsa stagione". La nuova avventura di “Ciak! Si danza in scena“ porterà sul palco appuntamenti davvero per tutti i gusti, tra spettacoli di danza pura, come quello per le festività di fine anno (“Un Canto di Natale”), e mix artistici inediti come “Biancaneve #principessa”. "E’ un nuovo appuntamento – racconta Ciarfuglia – dedicato ad una favola a tutti nota ma interpretata in chiave 2.0, in cui puntiamo a lasciare gli spettatori a bocca aperta rivisitandone la trama". Il progetto ha trovato linfa vitale nella disponibilità, nella fiducia e nel sostegno della famiglia Gatti. Da qui l’idea di “inventarsi” una tournée con dedica in cui verrà portato in scena “I Gatti in trasferta”, spettacolo di danza e varietà, che partirà da Tuoro, al Teatro dell’Accademia, il 14 ottobre, per passare a Corciano e Milano e approdare il 18 maggio a Roma, alla Sala Polivalente Biavati. Una stagione davvero intensa, suggellata anche da alcune matinée”in via di definizione per le scuole, sempre al cinematografo Sant’Angelo.