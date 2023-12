"Ricostruzione post sisma, più risorse da destinare all’Umbria"

"Più risorse all’Umbria per velocizzare la ricostruzione dopo il terremoto nelle zone di Pierantonio". Dopo la bocciatura dal governo dell’emendamento di Walter Verini al Senato e di quello analogo presentato alla Camera per inserire i territori di Pierantonio e Sant’Orfeto tra le zone del ‘cratere’ fissato dalla legge per il sisma 2016, "il Partito democratico aveva nuovamente sollevato in aula l’urgenza di prevedere quanto prima al reperimento delle risorse necessarie a garantire la ricostruzione e a far uscire dall’emergenza i territori umbri colpiti da eventi sismici lo scorso marzo". Lo riferisce Anna Ascani deputata del Pd e vicepresidente della Camera che preannuncia inoltre che "il Partito democratico vigilerà sull’attuazione dell’ordine del giorno approvato ieri dalla Camera", ha aggiunto la deputata di Città di Castello che manterrà dunque alto il livello di attenzione nei confronti di questa tematica.