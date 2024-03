Ricostituito il gruppo di Emergency . Gli appuntamenti

ORVIETO Una cena a sostegno delle attività di Emergency e un incontro aperto al pubblico per raccontare le esperienze di chi ha lavorato nei suoi ospedali in Afghanistan. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo il Gruppo Emergency di Orvieto, ricostituito dgrazie all’impegno di alcuni volontari che hanno saputo coinvolgere circa una ventina di studenti e studentesse delle scuole superiori, ha organizzato anche due momenti di raccolta fondi, sabato 23 e domenica 24 marzo, legati alla campagna nazionale per la vendita delle colombe pasquali. Venerdì 22 marzo, alle 20, a Lo Scalo Community Hub di Orvieto Scalo è in programma l’iniziativa "100 Cene per Emergency", un’occasione non solo per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino l’organizzazione fondata da Gino Strada, la sua storia e il lavoro che compie da 30 anni per portare cure e diritti a chi ha bisogno. Il costo sarà di 25 euro per gli adulti e 18 per i bambini fino a 12 anni (la quota che verrà devoluta ad Emergency è, rispettivamente, di 10 e 6 euro).