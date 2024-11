Riconoscimento . Ecoluxury 2024 al Borgo rinato

SELLANO – Il castello di Postignano, antico borgo tornato a nuova vita dopo un attento restauro, si è aggiudicato il prestigioso premio Ecoluxury 2024 per la categoria “Cultural Heritage”, dedicata ai progetti che restituiscono una seconda chance o rendono fruibile tutto ciò che concorre al patrimonio culturale tangibile e intangibile di una località. Tra le motivazioni alla base dell’importante attestazone figura il riconoscimento del grande lavoro di restauro, progettato e curato dall’architetto Gennaro Matacena, che ha trasformato il borgo in un grande albergo diffuso posizionato in un punto strategico della Valle del Vigi, esattamente nel crocevia tra Spoleto, Norcia, Foligno e Assisi. Il premio è stato consegnato da Enrico Ducrot, patron di Ecoluxury Fair e ceo di Viaggi dell’Elefante, a Matteo Scaramella, Ad del Castello di Postignano (foto).