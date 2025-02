"Ricettività: stop agli abusivi. Strutture in regola, vince la qualità"

L’iniziativa del Comune di Todi è un esempio virtuoso che dovrebbe essere seguito da tutte le amministrazioni umbre", lo dichiara Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria Confcommercio.

1 Quali strumenti per contrastare il sommerso?

"Un elemento chiave per la lotta al fenomeno in questo settore è ora l’adozione del Codice identificativo nazionale (CIN), ora obbligatorio per tutte le strutture ricettive e anche per gli affitti brevi".

2 Come agisce il Cin?

"E’ uno strumento che oggi garantisce maggiore trasparenza ai consumatori, perché non solo deve essere chiaramente esposto all’esterno dello stabile, ma anche indicato in tutti gli annunci promozionali, ovunque pubblicati e comunicati".

3 Quale il supporto di Federalberghi alle aziende?

"Confcommercio in questi giorni sta consegnando il primo slot di targhe con CIN, da esporre all’esterno delle strutture per essere pienamente in regola e informare i clienti sulla conformità dell’attività. Un’iniziativa concreta a supporto delle aziende del settore, affinché possano operare nel rispetto delle norme e con la massima trasparenza".