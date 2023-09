Ricetta per la sicurezza La vigilanza privata passa al setaccio la città

Vigilanza privata per la sicurezza notturna della città. Tra giovedì e ieri è scattata la perlustrazione della decina di auto “sponsorizzate“ da Unicusano. L’inziativa rientra nella proposta dell’ Ateneo approvata dalla Giunta comunale. "Da ieri sera le proprietà del comune di Terni sono luoghi più sicuri: cimiteri, fontane, borghi, palazzi storici, monumenti – scrive in un post il sindaco Stefano Bandecchi–. La Questura, che ha sempre svolto un ottimo lavoro, ora avrà ventiquattro occhi in più a sua disposizione e in attesa del completo organico della polizia municipale per dodici mesi i vigilanti saranno coordinati dalla centrale operativa della municipale. Questi sono fatti - aggiunge il sindaco –. A breve altre iniziative per la sicurezza di Terni. Ora la sanità". "Grazie al sindaco Stefano Bandecchi e a Unicusano, Terni è più protetta – così in un post l’assessora Mascia Aniello – . Dieci auto con venti guardie giurate hanno lasciato Piazza Ridolfi per vigilare fino all’alba nel territorio comunale. Un’iniziativa unica in Italia". La proposta di Unicusano, si legge nella delibera di Giunta, prevede " l’avvio di un progetto pilota consistente nello svolgimento di una attività di ricerca finalizzata ad analizzare l’impatto sulla sicurezza urbana e sull’ordine pubblico, con iniziative di partecipazione da parte di terzi alla tutela di beni e spazi pubblici, al fine di verificarne l’impatto sulla città quale deterrente alla criminalità, con la rilevazione di dati con impatto sociologico in relazione alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini"

Ste.Cin.