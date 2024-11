"Riattivare l’Albo pretorio sul sito ufficiale del Comune"

TUORO – "Ogni cittadino dovrebbe poter consultare facilmente e in ogni momento gli atti adottati dall’ente comunale, al fine di garantire una maggiore trasparenza". Il gruppo di minoranza "Impegno Comune Tuoro" ha chiesto la riattivazione dell’albo pretorio storico sul sito istituzionale del Comune di Tuoro sul Trasimeno. "Il sindaco ci ha risposto che la riattivazione dell’albo pretorio storico non è percorribile per tutti gli atti. Il Garante della Privacy ha stabilito che non è opportuno rendere pubblici, oltre agli obblighi di legge, documenti contenenti informazioni personali. Pertanto, il sindaco ci ha comunicato che la pubblicazione sarebbe possibile solo regolamentando la procedura e garantendo la rimozione di dati personali, operazione che richiederebbe una cernita da parte degli uffici, con un notevole aggravio di lavoro". La minoranza quindi propone di attivare un accesso personale ad ognuno dei consiglieri con username e password, per visionare tutti gli atti adottati dal Comune, garantendo così accesso diretto ai documenti, nel rispetto della normativa sulla privacy. "La nostra proposta nasce anche dalla necessità di avere un accesso semplificato e più rapido, riducendo al minimo gli ostacoli alla attività di consiglieri di minoranza". Il sindaco ha comunicato che il sistema non prevede un accesso limitato ai soli atti adottati, ma a tutta la postazione digitale dei singoli , accesso che non può essere concesso per motivi di privacy.