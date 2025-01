Riapre la cattedrale di San Feliciano. Il vescovo ai fedeli: "Collaboriamo"

FOLIGNO - A otto anni di distanza dal sisma riapre la cattedrale di San Feliciano, il vescovo invita i fedeli a collaborare per gli ultimi preparativi. È iniziato il conto alla rovescia per domenica 19. Oltre al Sindaco Zuccarini saranno presenti anche tutti i vescovi dell’Umbria.

In questi giorni sono in corso gli ultimi preparativi alla presenza del vescovo che proprio nella cattedrale ha lanciato un videomessaggio rivolto ai fedeli. "La cattedrale è ancora un cantiere e si stanno facendo delle pulizie – ha affermato il vescovo –. Abbiamo bisogno di tante mani e tanti volontari: in una casa di famiglia si fa così, si lavora insieme. Se ci fosse qualcuno desideroso di aiutare può parlarne con i vicari: siete tutti i benvenuti in vista di quella che sarà una grande festa di preghiera e di fraternità. Vi aspetto in tanti e, come pastore, sono davvero felice di vedere una grande famiglia che cammina insieme. Sarà un momento bellissimo e mi auguro che tutta la città si possa raccogliere dentro queste mura ricche di storia, di fede e di arte. Qui c’è la storia di Foligno."