Riapre il Museo del laterizio e delle terrecotte "Una nuova gestione e grandi progetti in arrivo"

"Una nuova gestione, nuovi progetti per la valorizzazione della collezione museale, nuove opportunità per il territorio di interfacciarsi con questo importante presidio culturale". Così il vicesindaco, con delega alla cultura, Andrea Pilati, annuncia le novità del Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano che da ieri ha riaperto le sue porte al pubblico e che per tutto il mese di aprile sarà visitabile gratuitamente venerdì, sabato e domenica, dalle 11 alle 17. La gestione del museo è affidata alla Cooperativa sociale Athena, giovane realtà che si occupa di marketing territoriale, in particolare attraverso l’organizzazione e gestione di iniziative culturali, sociali e sportive oltre che con la valorizzazione delle emergenze artistiche e architettoniche presenti nei territori. "Con Athena – dice il sindaco Francesca Mele – l’amministrazione inizia un percorso che servirà a ridare centralità a questa struttura, sia come contenitore della collezione museale che come spazio dove in cui realizzare e promuovere attività culturali e sociali". La nuova gestione è stata presentata ieri (nella foto) ed al lavoro per realizzare esposizioni ed eventi. Il primo, racconta la presidente di Athena, Isabella Sensini , si terrà domenica 23 aprile: E’ la performance collettiva ‘Calaveritas’ con Federico Paris, artista poliedrico. E ai primi di maggio si terrà una mostra di opere in terracotta, con alcuni tra i più importanti artisti italiani, anche attivi a livello umbro". Tra le novità della nuova museale c’è anche l’istituzione di un comitato tecnico scientifico che si occuperà di dare coerenza e qualità alle scelte di promozione della collezione del Museo e alla programmazione e gestione delle attività: è composto da Andrea Fogli, artista e docente d’arte (coordinatore) Cinzia Virno, storica dell’arte e curatrice della galleria d’Arte Moderna di Roma e Bruno Ceccobelli, pittore e scultore umbro.