Riapertura del Tribunale. La mozione stavolta passa all’unanimità

ORVIETO - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione sulla “Riattivazione del tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi“ proposta dal consigliere regionale della Lega Valerio Mancini. Due settimane fa lo stesso provvedimento non era passato per mancanza del numero legale dovuta alle assenze dei consiglieri di Forza Italia e FdI. In quel caso Mancini aveva spiegato che "la mozione arriva dopo la richiesta di aiuto da parte dei sindaci che hanno coinvolto in questa battaglia di civiltà giuridica i consiglieri regionali e i rappresentanti del Governo". "La soppressione degli uffici giudiziari di prossimità – ha aggiunto – ha fortemente penalizzato cittadini e imprese, sempre più in difficoltà per l’accesso ai servizi della giustizia, sia per questioni geografiche, che di produttività. La situazione che si è venuta a creare non ha avuto risvolti negativi soltanto in termini di costi e disuguaglianza di accesso al servizio, ma ha costituito anche un grave vulnus per la tranquillità e la serenità della vita quotidiana dei cittadini".