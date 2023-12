Riaperta la “Contessa“. Rinnovati viadotto e galleria 800 tonnellate di acciaio

Il cantiere è concluso, la “Contessa” è ufficialmente riaperta. Dopo 8 mesi di lavori – la data di partenza era stata quella del 17 aprile 2023 – sempre accompagnati da polemiche, una bella giornata di sole ha accompagnato la cerimonia di inaugurazione del viadotto e della galleria “della Contessa”, completamente rinnovati e modernizzati. Il frutto di un lavoro di tanti enti e realtà messi a contatto, a partire dalle amministrazioni comunali e regionali fino alle imprese che hanno contribuito alla costruzione, guidati dalla ditta Beico di Riccardo Bei. Hanno richiesto l’impiego di 800 tonnellate di acciaio, 250 delle quali per la struttura metallica dell’impalcato e 550 per le armature, i lavori di Anas per il nuovo viadotto realizzato sulla strada statale 452 "della Contessa" nel comune di Gubbio e ristrutturare la galleria adiacente. Impiegati circa 2 mila metri cubi di calcestruzzo, mentre oltre mille di quello armato sono stati demoliti e avviati a recupero. Con un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro gli interventi hanno riguardato la demolizione dell’impalcato del vecchio viadotto, la realizzazione di un nuovo in acciaio con appoggi antisismici, il rinforzo strutturale delle pile e delle spalle esistenti e il ripristino strutturale e idraulico della galleria. "Vista la complessità tecnica degli interventi eseguiti - ha affermato Aldo Isi, amministratore delegato di Anas - i lavori si sono conclusi in tempi eccezionalmente ridotti grazie a uno sforzo collettivo. Si restituisce a questo territorio un’infrastruttura moderna, antisismica e duratura". Le attività sono state eseguite da sei imprese, con punte di oltre 50 persone impiegate contemporaneamente, oltre ai tecnici della direzione lavori Anas. Il viadotto è lungo 107 metri ed è costituito da un impalcato a sei campate sostenuto da cinque pile, per un’altezza massima di 20 metri. La galleria è lunga circa 1,2 chilometri, di cui 95 metri all’imbocco lato Umbria con funzione paramassi.

Soddisfatta la governatrice Donatella Tesei: "Opera molto attesa perché di grande interesse per tutta la regione e non solo, è un collegamento importante per tutti gli scambi che ne possono derivare". L’assessore regionale Enrico Melasecche parla invece di una "bellissima giornata, per restituire a cittadini e imprese un collegamento strategico". Il sindaco Filippo Stirati: "la Contessa è la via del mare per Gubbio, ma è anche un modo di rilanciare relazioni".