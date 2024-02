Retrò, torna il fascino del passato. Ma gli spazi per gli stand non bastano

Sono attese circa 130 bancarelle oggi nell’edizione mensile di Retrò che si svolge in centro storico con una "capienza ridotta" a causa dei lavori che stanno interessando il loggiato Gildoni; tanto che una ventina di richieste sono rimaste inevase per problemi logistici. È la seconda edizione del 2024 di "Retrò", la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, che si svolge ormai da 40 anni, ogni terza domenica del mese. Per la rassegna di febbraio in programma oggi in centro storico, sono pervenute al comando della Polizia Locale, 150 richieste da espositori, ambulanti ed antiquari da tutto il centro-Italia. Richieste superiori alle disponibilità di spazi, 130, che sono stati assegnati, considerata la non fruibilità del loggiato Gildoni, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della cupola in vetro.

La rassegna è di forte attrazione anche per il movimento turistico, una delle prime di questo genere, nata nel 1984, (il prossimo mese di aprile sarà il "compleanno") e abbraccia diversi ambiti espositivi che spaziano dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato, libro o mobile antico. Nel corso del 2023 Retrò ha registrato una presenza media di 110 operatori con picchi record a giugno e dicembre, in aumento rispetto agli anni precedenti di circa il venti per cento. Tutto esaurito dunque oggi nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti. Gli espositori provengono da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia.

"Retrò diventa non solo una possibilità per conoscere una città ricca di opere d’arte che vanno dal Medioevo al Rinascimento all’arte contemporanea, ma anche un’occasione per poter gustare nei ristoranti le specialità culinarie", ricorda l’assessore Letizia Guerri che aggiunge: "Dopo un avvio del 2024 ricco di consensi, Retrò, torna con questa edizione post carnevale sold out a conferma che la rassegna non sente il peso degli anni, anzi.. Ad aprile festeggeremo il 40esimo compleanno e siamo già al lavoro per organizzare un programma denso anche di iniziative collaterali". Tra gli appuntamenti odierni in centro alle ore 17.30 nelle Sale del Circolo Tifernate conferenza su "Ordini religiosi cavallereschi a Città di Castello", relatore l’ingegner Giovanni Cangi nell’ambito delle Domeniche al circolo.