Retrò, oltre 120 espositori : "Un mercato dal grande fascino"

CITTÀ DI CASTELLO - Aspettando la primavera con “Retrò“, la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, che torna oggi in centro all’insegna di tante presenze ed oltre 120 prenotazioni di espositori. Il mercatino sarà allestito nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti e piazza Gabriotti. "È la prima edizione quasi ‘primaverile’ del 2025 dopo un anno ricco di consensi e presenze per Retrò, che non sente il peso dei suoi 40 anni e mantiene inalterato il fascino il e gradimento di tutti italiani e stranieri", ha detto l’assessore Letizia Guerri. Per l’occasione divieto di transito, compreso autorizzati, dalle ore 6 alle 20, sui luoghi toccati dalla manifestazione. Intanto oggi alle ore 12, 15 e 16 agli Ex Seccatoi del Tabacco, per ricordare i 110 anni dalla nascita del maestro Burri, ultima possibilità per assistere gratuitamente alla proiezione del cortometraggio “Il grande Cretto di Gibellina“.