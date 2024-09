’Retrò’ chiude l’estate in centro: "Tutto esaurito, anno straordinario"

Ultimo appuntamento estivo oggi con Retrò in centro storico a Città di Castello dove in questo fine settimana ci sono una serie di manifestazioni che spaziano dal vintage all’arte. Partiamo dal mercatino dell’antiquariato che, come ogni terza domenica del mese, torna a invadere di oggetti dal sapore retrò le piazze e i vicoli del centro storico: sono 120 gli espositori prenotati.

L’estate della rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica di Città di Castello, "ha registrato il tutto esaurito nei posti disponibili in tutte le precedenti date sulla scia di un’annata straordinaria proprio in concomitanza con 40esimo compleanno", spiegano in una nota dal Comune tracciando un primo bilancio. E Retrò si conclude oggi con un’altra giornata sold-out nelle vie e nelle piazze principali del centro storico: piatti, abiti, borse, gioielli, ma anche mobili e altri oggetti di modernariato dislocati tra piazza Matteotti, largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti che accoglieranno una ricca offerta di articoli da collezione, opere d’arte, oggetti che hanno fatto la storia del costume. Gli espositori che hanno preannunciato la propria presenza arriveranno da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana e anche dal Veneto e dalla Lombardia. Per consentire lo svolgimento dell’edizione di settembre di Retrò, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6 alle ore 20 di oggi vieta il transito a tutti i veicoli nelle zone interessate dalla manifestazione. Per gli appassionati d’arte in Pinacoteca è stata prorogata la mostra "Collezionismo Tifernate" fino al 29 settembre con opere di Pistoletto, Dottori e le altre del lascito Pillitu nell’ala recentemente rimessa a nuovo. Sempre in Pinacoteca è in corso di svolgimento (fino al 22 settembre) la mostra dell’artista assisano Luciano Vetturini, in arte Nino Palazzo. Anche a Palazzo Facchinetti, promossa dagli Amici del Fumetto, è in pieno svolgimento la Mostra "Passaggi" con 300 opere di Vanna Vinci in un percorso colorato che racconta la poetica e lo stile di questa artista.