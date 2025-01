Rete comunale del gas. La polemica non si placa

UMBERTIDE - "L’alienazione della rete comunale del gas decisa a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale ci lascia molto perplessi". Proseguono le polemiche sulla vendita (futura) del metanodotto, con i Civici e Riformisti che si schierano con la minoranza, che aveva votato contro la decisione della Giunta Carizia appoggiata dal centrodestra. "Ammesso e non concesso che la vendita della rete non comporterà aumenti per le famiglie – sostiene Luca Squartini – perché tali tariffe sono gestite da Arera, è bene ricordare come tale questione vada di pari passo con il futuro di Multiservice, la municipalizzata gestita dai comuni di Umbertide, Montone e San Giustino. È emerso in Consiglio che questa risulti in negativo, limitandosi alla gestione degli affari correnti, ci preoccupa tale situazione: siamo e saremo vigili. Auspichiamo che vengano inserite clausole di salvaguardia nell’ emanazione della gara d’ambito che consentano di mantenere le maestranze lavorative di Multiservice e che si mantenga un hub della azienda anche nel nostro territorio comunale".

Pa.Ip.