Restauro delle Mura. Lavori estesi fino al Liceo

Umbria
CronacaRestauro delle Mura. Lavori estesi fino al Liceo
20 set 2025
CRISTINA CRISCI
Cronaca
Nel Rione San Giacomo il tratto da riqualificare arriva a 320 metri. C’è la variante progettuale della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. .

Il tratto delle Mura interessato dall’intervento

Si allarga il cantiere per il recupero delle Mura urbiche del rione San Giacomo: il tratto che verrà restaurato comprenderà anche i 90 metri lineari tra il bastione di viale Diaz e l’ingresso del Liceo Plinio il Giovane. L’intervento è possibile grazie alle economie di gara e a una variante progettuale della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, responsabile dell’intervento da un milione e mezzo di euro finanziato del Ministero della Cultura. Lo annuncia il sindaco Luca Secondi, sottolineando come la decisione della Soprintendenza rappresenti "un’ottima notizia per tutta la città".

Dal 2003 a oggi sono stati investiti oltre 6 milioni di euro in diversi tratti: dal Cassero a Porta San Giacomo, dai Frontoni a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, con lavori di consolidamento e valorizzazione che hanno ridato decoro alle Mura. "Questo intervento – ha aggiunto Secondi – si inserisce nella strategia di riqualificazione complessiva del cuore cittadino". Il cantiere nel rione San Giacomo, aperto lo scorso febbraio, interesserà complessivamente circa 320 metri di cinta muraria: i lavori comprenderanno entrambi i versanti della fortificazione e prevedono il consolidamento della struttura. Il sindaco ha anticipato che, per consentire "l’allestimento del nuovo tratto di cantiere, saranno adottate specifiche misure di sicurezza e isolamento dell’area, che verranno comunicate ai cittadini nelle prossime settimane". Come per il tratto attualmente interessato dai lavori, l’intervento comprenderà entrambi i versanti della fortificazione, assicurando "il necessario consolidamento al manufatto e riportando all’antico splendore anche i particolari architettonici che caratterizzano la struttura".

Al taglio delle essenze arboree e arbuQuindi stive presenti, seguiranno le operazioni di disinfestazione e pulizia della muratura per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose. Saranno, quindi, effettuate tutte le opere di consolidamento e ripristino delle superfici in pietra, con la risagomatura e l’impermeabilizzazione delle sommità murarie, precisa ancora il sindaco in una nota diramata ieri. Quindi con l’aggiunta dei 90metri lineari, la riqualificazione interesserrà un tratto di 320 metri di cinta muraria.

Ministero della Cultura