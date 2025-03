Responsabile sicurezza. Serve laurea in Ingegneria

Sono ancora aperte le selezioni per un “Responsabile servizio prevenzione e protezione“. Lo cerca l’azienda Gesenu. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 sul sito web https://www.gesenu.it/pagina/privacy e ad inoltrare la candidatura su “Chi siamo” → “Lavora con Noi” indicando nel campo ruolo/posizione desiderata: “Responsabile servizio prevenzione e protezione” e flaggando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Retribuzione ed inquadramento saranno commisurate e valutate sulla base del profilo selezionato. Orario: dal lunedì al giovedì 8:30 – 14 / 15 – 18, venerdì dalle 8 alle 14 (con 15 minuti di flessibilità nell’entrata della mattina). Sede di lavoro: Perugia, con frequenti trasferte nelle varie sedi sul territorio nazionale. Tra i requisiti: diploma di laurea ad indirizzo tecnico preferibilmente ingegneria; conseguimento dei moduli A, B e C dei corsi Rspp con abilitazione aggiornata; pregressa esperienza di 10/15 anni su realtà produttive di medie/grandi dimensioni.