Responsabile prevenzione

Secit Impianti S.r.l, azienda leader nella progettazione, costruzione e gestione di impianti nel settore del trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, facente parte del Gruppo Gesenu, ricerca una figura di responsabile servizio prevenzione e protezione, da inserire nella sede principale di Perugia. La risorsa si occuperà tra le altre cose dell’attività di controllo prevenzione e pianificazione in materia di sicurezza, in particolare valutazione dei fattori di pericolo, analisi dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa di settore vigente; formazione dei lavoratori in materia di sicurezza; elaborazione delle statistiche di sicurezza; rapporti con il medico competente, le istituzioni esterne ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Requisiti: Diploma di Laurea ad indirizzo tecnico, pregressa esperienza minima di 5/8 anni nel ruolo, maturata all’interno di realtà produttive di medie/grandi dimensioni e il conseguimento dei moduli A, B e C dei corsi RSPP, con abilitazione aggiornata. Titoli preferenziali conoscenza sistemi SGI 9001, 14001 e 45001, completano il profilo abilitazione formatore in materia di sicurezza, maturità professionale, serietà ed affidabilità con sviluppate doti organizzative, capacità di gestione delle risorse umane ed elevato senso di responsabilità nella finalizzazione degli incarichi conferiti. Il tipo di contratto ed il trattamento economico saranno in linea con le effettive capacità e competenze della risorsa. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare la propria candidatura a [email protected], oggetto: “Candidatura Responsabile servizio prevenzione e protezione” o in alternativa tramite la sezione “lavora con noi” del sito www.gesenu.it inserendo su ruolo/posizione desiderata: “Responsabile servizio prevenzione“.