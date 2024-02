Residenze universitarie. A marzo altri cento posti

La Regione aggiorna il programma e la tempistica delle residenze universitarie e contestualmente nomina il nuovo amministratore unico. Nella delibera approvata ieri, infatti, viene ribadito che i posti attualmente diposnibili sono 1.060 e che entro il 2027 saliranno a 1.348 a cui se ne aggiungeranno ulteriori 200 con i quattro padiglioni di via Faina. Al momento c’è lo stato di avanzamento delle opere prevede che al Collegio di Agraria dopo la prima consegna parziale dei lavori di ristrutturazione (area est). A ultimazione dell’intervento potrà contare su 18 camere singole, 12 camere singole per diversamente abili, una camera doppia per diversamente abili, 106 camere singole. Il totale degli studenti ospitati potrà ammontare, allora, a 244 unità. Il tutto entro marzo. In via Innamorati sono in corso i lavori di ricostruzione, a ultimazione dei quali saranno presenti 16 camere doppie e 3 singole per ospitare complessivamente 35 studenti. Il tutto entro dicembre,

Quanto all’immobile del Collegio S. Francesco al Prato (2.883.967,30 euro). la capacità ricettiva sarà di 40 posti letto. La procedura di appalto e la stipula del contratto dovranno essere concluse entro il 31 ottobre

Quanto a Viale Faina l’intervento proposto è risultato collocato al 10/mo posto tra i progetti ammissibili a finanziamento del decreto ministeriale 1488, con un importo riconosciuto di 24.023.571 euro. E’ stato ipotizzato dal Ministero lo scorrimento delle graduatorie in tempi brevi. Gli immobili consentiranno di avere a disposizione un numero complessivo di circa 200 posti letto, ma il tempo ipotizzabile di realizzazione attualmente non è preventivabile;

C’è poi il Fabbricato viaggiatori Stazione centrale di Perugia: l’intervento prevede la realizzazione di circa 90 posti letto. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 18.940.147 euro di cui 17.240.862,finanziati da Rete Ferroviaria Italiana e 1.699.284, a carico della Regione Umbria. Tempo di realizzazione ipotizzato 2026. Infine la Giunta regionale ha nominato Fabio Santini, classe 1976, laureato in Economia e Commercio e professore associato di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Perugia, nuovo amministratore unico di Adisu.

