"Regolamentata l’esenzione per Ente e Rioni"

Dopo le polemiche fra minoranza e governo cittadino sulla Tari (mancata esenzione per le attività commerciali di via Roma), il Comune puntualizza su altri aspetti della tassa sui rifiuti. "Dopo anni di pratiche non normate – evidenzia l’amministrazione – abbiamo scelto di intervenire con un atto di serietà e responsabilità. In quest’ottica è stata finalmente regolamentata l’esenzione dal pagamento della tassa rifiuti per gli spazi utilizzati dai Rioni e dall’Ente Palio de San Michele, nonché per quelli impiegati nei festeggiamenti patronali di Ospedalicchio e Costano". Con stoccata anche per le amministrazioni precedenti: "Prima si faceva finta di niente, oggi si fanno le cose per bene. Chi governa ha il dovere non solo di fare, ma di fare secondo le regole". Una decisione attesa e importante, viene ancora rimarcato, che pone fine a una situazione di incertezza giuridica durata oltre quindici anni, in cui l’esenzione veniva applicata senza alcun riferimento normativo esplicito, con il rischio concreto di contestazioni e sanzioni per gli stessi Rioni. "Alla regolarizzazione normativa si è aggiunto un contributo economico diretto di 6.000 euro destinato ai Rioni, a dimostrazione che la tutela della legalità non è sinonimo di tagli, ma di responsabilità – aggiunge l’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Erigo Pecci) –. Il nuovo testo dell’articolo 23 del Regolamento prevede espressamente l’esenzione TarI per gli spazi occupati dall’Ente Palio o dai Rioni per attività istituzionali e tradizionali e quelli utilizzati nei festeggiamenti patronali di Ospedalicchio e Costano".