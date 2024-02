"Regione-Università, convenzione ridotta"

"Annunciata con grande enfasi oltre 2 anni fa, la Convenzione tra Regione e Università degli studi di Perugia, analogamente alla riorganizzazione della rete ospedaliera, è stata ridotta sostanzialmente ad una mera modifica della disciplina dei rapporti esistenti". Lo sostiene il consigliere regionale del Partito democratico Fabio Paparelli. Secondo cui l’obiettivo sarebbe "quello di superare la disciplina regionale vigente in materia di nomine dei responsabili delle strutture complesse universitarie, che in virtù del decreto Balduzzi, prevedeva una procedura di tipo selettivo riservata ai docenti universitari, analoga a quella dei primari ospedalieri. La montagna ha dunque partorito il topolino -dice Paparelli - ovvero il ritorno alla scelta discrezionale riservata al rettore, che non richiede prove e valutazioni di evidenza pubblica rispetto al profilo richiesto e alle capacità dell’aspirante primario. Tutto ciò alla faccia del merito e di politiche della salute che vedano al centro l’interesse primario della persona"