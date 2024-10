Realtà virtuale e turismo. Orvieto ci punta ancora

ORVIETO - La città continua a credere e a investire nel metaverso e nella realtà virtuale. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il partenariato speciale pubblico privato con la società Municipia spa. L’obiettivo dell’accordo pubblico-privato – è stato detto nella relazione in aula – è la valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Orvieto con la creazione e la gestione di un sistema integrato per l’attrattività turistica e lo sviluppo locale. Questo include la progettazione definitiva e l’implementazione della digitalizzazione e la catalogazione di pezzi storici della Biblioteca comunale, iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, la creazione di nuovi servizi digitali per i turisti attraverso le nuove tecnologie, la creazione di un sistema unico di promozione, la valorizzazione, promozione e vendita dei prodotti delle attività locali e della destinazione attraverso una precisa strategia comunicativa e dei canali di marketing. L’accordo va nella direzione di una valorizzazione degli investimenti già fatti dall’amministrazione comunale con un’evoluzione e un’implementazione dei progetti avviati passando dal piano di marketing territoriale realizzato nella fase post covid a un piano di promozione territoriale. Un piano monitorabile e aggiornabileche avrà una regia unica, il tavolo tecnico costituito dall’ente e dal partner e aperta alle categorie produttive. Il partenariato speciale pubblico privato avrà una durata di dieci anni e prevede investimenti interamente a carico del partner privato di circa 1,5 milioni di euro. Il piano esecutivo del progetto di valorizzazione si compone di sei interventi prioritari, strutturati in azioni strategiche e attività realizzative: digitalizzazione e valorizzazione della sezione storica della biblioteca comunale, piattaforma di gestione dei servizi e dei contenuti, fruizione multimediale e interattiva del patrimonio e del territorio, marketplace digitale per la valorizzazione dell’economia locale, promozione, marketing, branding turistico-culturale, fundraising e supporto a bandi e progettualità.

Cla.Lat.