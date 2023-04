Tra i miliardari di Forbes anche Giovanni Arvedi, re dell’acciaio

Terni, 11 aprile 2023 – Giovanni Arvedi, proprietario e presidente di Acciai speciali Terni, è tra i “nuovi miliardari italiani“ nella classifica “Forbes Billionaires 2023“. All’imprenditore cremonese, alla guida di Ast da poco più di un anno, viene attribuito un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari. Giovanni Arvedi risulta in seconda posizione tra i miliardari italiani inseriti nella speciale classifica.

"Dopo i Del Vecchio - si legge infatti su Forbes.it – il nuovo miliardario più ricco è Giovanni Arvedi, imprenditore cremonese. Arvedi, 85 anni e un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari, discende da una famiglia che si occupava di metalli già nel diciassettesimo secolo, quando possedeva una miniera di rame. Ha iniziato la sua carriera di imprenditore nel 1963 con la fondazione di due aziende, una commerciale e una produttiva. Oggi guida uno dei più grandi gruppi europei della metallurgia e della siderurgia". "Lo scorso anno - si legga ancora su Forbes.it – ha portato a termine una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto delle Acciaierie di Terni dalla tedesca ThyssenKrupp per oltre 600 milioni di euro. Negli anni ’80, dopo lo scandalo P2, Arvedi aveva partecipato al salvataggio del Corriere della Sera e della Rizzoli. Oggi è conosciuto anche in quanto proprietario della Cremonese, che ha rilevato nel 2007 e riportato in Serie A nel 2022, dopo ventisei anni di assenza".