Rassegna di spettacoli al “Mancinelli“ da gennaio ad aprile

ORVIETO La drammaturgia contemporanea va in scena al Teatro Mancinelli. Una rassegna di spettacoli dal titolo “Mancinelli Off“ a cura delle associazioni “Orvieto cinema fest“ e “Io ci sono per“. Quattro spettacoli, da gennaio ad aprile, capaci di incontrare i diversi gusti del pubblico. Un cartellone di proposte variegate in grado di offrire l’emozione che solo lo spettacolo dal vivo sa dare e che ha come protagonisti giovani artisti. Domande e interrogativi vicini ai temi della contemporaneità.

Si inizia venerdì 17 alle 19.30 con “Alice no“, un progetto de La Pe4te Mort Teatro di e con Sofia Pauly e la regia di Gianluca Maria Bozzale. A seguire, venerdì 28 febbraio alle 19.30 “Even“ diretto e interpretato da Enrica Chiurazzi con Raffaella Lisi al pianoforte. Lunedì 31 marzo alle 19.30 è la volta di “Mosca Cieca“ con la la regia di Silvia Guerrieri e Athos Mion e in scena Diana Bettoja, Miriam Moschella e la stessa Guerrieri. La rassegna si conclude venerdì 11 aprile con “Ne vogliamo uscire tutti“ con regia di Davide Simoncini, interprete insieme a Sophia Angelozzi.