Rassegna di mineralogia. C’è la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione della mostra scambio di mineralogia presso il percorso museale di Palazzo Moretti a Pozzuolo Umbro, comune di Castiglione del Lago, si terra nei giorni 29-30 marzo la seconda edizione in Umbria. Questo evento vede la collaborazione tra il Gump “Gruppo Umbro Assisi Mineralogia Paleontologico“ e “Associazione Franco Rasetti Aps“, con il grande contributo di Lorenzo e Maurizio Patrizi, Adria Faraone e Claudio Sensi. Francesco Rubechini per l’occasione presenterà una esposizione di meteoriti. Nel pomeriggio del 29 marzo Federico Famiani terrà una presentazione dal titolo “Le micro meraviglie di San Venanzo“ dove verranno descritte le specie mineralogiche presenti in questo importante geosito umbro. Ci sarà il saluto di Claudio Monellini presidente associazione Franco Rasetti, agli espositori e ospiti. Domenica 30 marzo inizio esposizione dei collezionisti.