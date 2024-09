Rassegna di arte teatrale. Il cartellone della stagione

GUALDO TADINO - La rassegna di arte teatrale, giunta alla quinta edizione, anche quest’anno si svolgerà nel teatro Talia, a ottobre e novembre. È stata illustrata ieri, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore Gabriele Bazzucchi, dall’associazione “Note di teatro“ che la organizza con la collaborazione e il patrocinio del Comune, del Polo museale e della Uilt, l’Unione italiana del libero teatro, con Radio Tadino media partner. Questo il cartellone: il 19 ottobre la compagnia “Paltò“ di Perugia propone “Le canzoni della radio“; il 26, la “Improvvisata compagnia“ di Latina con “Chi non muore si ravvede“ di Antonio Quadrelli; il 9 novembre è la volta degli “Amici del teatro“ di Colombella con “La doppia verità“ di Antonio Vinti; “Deinòs teatri“ di Bologna proporrà “Cristo della Suburra“ di Stefano Mauriello il 16 novembre; il 23 novembre “La linea gialla“ di Perugia rappresenta “Trenta secondi of love“ di Eleonora Cecconi; la compagnia “Note di teatro“ di Gualdo Tadino conclude la rassegna con il testo famosissimo di Niccolò Machiavelli, “Clizia“ 2.0. Il prezzo del biglietto per uno spettacolo è di 10 euro; l’abbonamento per 3 spettacoli costa 25 euro; 40 euro per i 6 spettacoli (prenotazioni Note di teatro o Il Grottino). Stefano Galiotto (foto), il presidente di “Note di teatro“, forte del successo delle precedenti edizioni, ha parlato di spettacoli, con compagnie non solo umbre, di alto livello.

Alberto Cecconi