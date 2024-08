Rassegna di Ars et Labor alla Domus Pauperum e al Museo archeologico

Si terrà martedì 20 alle 11, nella biblioteca del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Manu), in piazza Giordano Bruno, la presentazione della decima edizione de L’AltroFestival. La rassegna, organizzata dall’associazione Ars et Labor in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria e il Comune, con il sostegno di Fondazione Perugia e il contributo dell’Istituto Tedesco Perugia, si svolgerà alla Domus Pauperum e alla Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale dal 20 agosto al primo settembre.