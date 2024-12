Rassegna dei Presepi : "Inviateci le foto dei vostri allestimenti"

1C’è ancora tempo per partecipare alla rassegna dei Presepi nelle case, organizzatacome da tradizione dall’associazione Filosofiamo, in ricordo di un residente, Alfredo Egidi, appassionato dell’arte presepiale. Il regolamento lo spiega il presidente dell’associazione Francesco Berardi: "Segnalateci il vostro Presepe, specialmente se fatto da bambini, lo potremo venire a fotografare noi direttamente o, in alternativa, potrete mandarci delle foto o con whatsapp (3351200921) oppure per e.mail a [email protected]. Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Pubblicheremo le foto o il video sulla pagina Facebook di Filosofi…Amo www.facebook.com/associazionefilosofiamo/. Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione che sarà consegnato il 6 gennaio allo Studio S di via Fonti Coperte 54, dove ha luogo l’esposizione dei presepi della famiglia Egidi".