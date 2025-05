"Rapinato da due banditi". Ventenne finisce in ospedale

Trauma cranico, tagli all’addome e anche una lesione all’occhio sinistro. È il referto medico di un 20enne spoletino costretto a tre giorni di ricovero in ospedale dopo essere riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapina, da parte dui due uomini. I fatti - secondo quanto accertato – si sarebbero verificato domenica sera poco dopo le 21, nelle vicinanze della frazione di Bazzano Inferiore, ma sono venuti alla luce solo ieri sera, grazie ad uno sfogo sui social della giovane vittima.

Il ventenne spoletino, alla giuda della sua auto, stava rientrando a casa domenica sera quando lungo la strada buia che conduce alla zona abitata ha notato una persona che con una torcia, sul ciglio della strada, gli faceva cenno di fermarsi. Il ragazzo ha accostato per prestare soccorso all’uomo che diceva di avere il cane intrappolato. "Aiutami per favore, mi serve una mano". A quel punto il 20enne - per soccorrere l’uomo - ha preso dalla sua auto un taglierino per tentare di liberare l’animale, ma all’improvviso è stato assalito. Sarebbe anche sbucata una seconda persona che lo ha aggredito violentemente. Il ragazzo, un giovane pugile, ha tentato di divincolarsi, ma gli è stato sfilato il taglierino con cui sarebbe stato poi ferito all’addome. Mentre stava per riprendere l’auto la vittima dell’agguato è stata di nuovo raggiunta dall’altro uomo. Un incubo per il ventenne. che si è trovato a doversi difendere contemporaneamente da due persone. Ma grazie alla sua passione per il pugilato, è comunque riuscito a difendersi fino a mettere in fuga i due malviventi.

Solo a quel punto ha potuto dare l’allarme alle forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Spoleto. Viste le condizioni di salute il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi sul posto per tentare di individuare i due aggressori.

Nella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza di aziende private. Di particolare importanza potrebbero essere gli indizi forniti dalla giovane vittima. Non è chiaro se gli aggressori fossero stranieri o italiani. "Non fermatevi per nessuno motivo con l’auto lungo la strada di notte - l’avvertimento - Può essere molto pericoloso".