Rapina al bar, ferito il titolare. Bandito in fuga con sessanta euro

Rapina al bar, titolare ferito con il registratore di cassa in testa e bandito in fuga con 60 euro. Terrore ieri mattina al Caffè Umbria di via Chiavellati quando, intorno alle 6.40, ha fatto irruzione un rapinatore armato di un cacciavite. Il titolare, che era nel retro per preparare le paste, ha sentito l’ingresso di una persona e si è recato nel locale. Lì ha trovato il malvivente che stava tentando di portare via il registratore di cassa. Ne è scaturita una colluttazione, terminata con il ladro in fuga con 60 euro e con il titolare colpito in testa con lo stesso registratore di cassa. Minacciato anche il socio. I carabinieri hanno presto ricostruito la situazione: il titolare era stato vittima di un’aggressione da parte di uno sconosciuto che aveva minacciato lui ed il suo socio con un cacciavite per ottenere del denaro e, a seguito della colluttazione, lo aveva colpito in testa con il registratore di cassa che stava cercando di rubare. Al termine dell’azione il malvivente è riuscito a rubare 60 euro. La vittima è stata subito soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale. Per lui ferite guaribili in trenta giorni. Le indagini dei carabinieri sono in corso, coordinate dalla Procura di Spoleto. L’episodio si inserisce in un periodo non certo felice per la sicurezza della città. Sabato scorso, all’alba, due malviventi avevano provato a far esplodere il Postamat di Sportella Marini. Uno dei due era rimasto ferito ed è stato arrestato, l’altro si è dato alla fuga. Diverse sono le segnalazioni e le denunce dei cittadini relative ai furti nelle abitazioni, altrettante quelle relative ai furti nei locali del centro . Fioriscono infatti anche case e negozi con cartelli esterni che segnalano l’assenza di cassaforte o l’assenza di incassi da rubare. La Questura ha incrementato i controlli, i carabinieri sono all’opera. E per oggi pomeriggio il prefetto, Armando Gradone, ha convocato a Foligno, alle 16, nella sala consiliare, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno l’esame dell’andamento della criminalità nel territorio e delle esigenze di ottimizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel periodo delle festività natalizie.

Alessandro Orfei