Rame rubato in auto: denunciato. E guidava anche senza patente

A seguito di alcuni furti segnalati in Altotevere tra Umbertide e San Giustino, passando per Città di Castello gli agenti di polizia del Commissariato hanno intensificato i controlli con una serie di servizi straordinari che hanno permesso di identificare 81 persone e controllare 33 veicoli. Nel corso di questo servizio è stato denunciato per ricettazione un 38enne, cittadino di origine straniera che, fermato a un posto di controllo, è stato sorpreso in possesso di oltre 40 chili di rame, verosimilmente oggetto di furto.

L’uomo inoltre guidava un’auto senza avere la patente, poiché gli era stata revocata in precedenza. A pizzicarlo il personale in borghese del Commissariato che ha notato il trentottenne sospetto al volante di un’auto, ha quindi deciso di fermarlo e predisporre nei suoi confronti le necessarie verifiche. Dopo averlo identificato gli agenti hanno svolto una perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo; infatti all’interno del portabagagli dell’auto gli agenti hanno trovato delle grondaie in rame per un peso totale di 42 chili, del quale non ha saputo fornire informazioni in ordine alla provenienza. A quel punto è stato accompagnato negli uffici del commissariato per le attività di rito e denunciato alla competente autorità giudiziaria, per il reato di ricettazione. Dalle ulteriori verifiche è emerso inoltre che il 38enne si era posto alla guida del veicolo con patente revocata; per questo motivo, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, gli agenti hanno anche disposto il fermo amministrativo del veicolo.

L’attività di controllo della polizia si è concentrata lungo le principali direttrici della città dove sono stati effettuati pattugliamenti – anche con l’utilizzo di auto con colori di serie – e predisposti diversi posti di controllo con lo scopo di intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, in special modo furti. Il servizio di vigilanza è proseguito capillarmente anche nelle zone residenziali periferiche e nei luoghi più isolati, solitamente utilizzati come piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività di prevenzione, rafforzata su tutto il territorio anche in occasione del lungo ponte festivo che ha portato migliaia di turisti anche in Altotevere, sono state identificate 81 persone e controllati 33 veicoli.