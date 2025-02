Rally “Città di Foligno“. Come cambia il traffico

Conto alla rovescia per il Rally ‘Città di Foligno’, l’8 al 9 marzo: firmata l’ordinanza per la viabilità. L’8 marzo, dalle 12 alle 18 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione e la sospensione della circolazione veicolare e pedonale nella strada comunale in località Strada San Lorenzo Vecchio, dalla strada che conduce all’Azienda Tenuta San Lorenzo, per i successivi km 2,29. Il 9 marzo dalle 7 alle 18 divieto di sosta con rimozione e sospensione della circolazione veicolare e pedonale nella strada comunale Scopoli - Cancelli - Acqua Santo Stefano - Casenove. Divieto di sosta con rimozione dalle 8 dell’8 marzo alle 22 del 9 marzo in Piazza Faloci e in piazza Matteotti eccetto veicoli partecipanti e/o di servizio alla manifestazione. E poi c’è il divieto di sosta con rimozione in Via Bartolomei (tratto da Via Giustozzi a Via Campitelli) dalle 18 del 7 marzo alle 24 del 10, eccetto veicoli partecipanti e/o di servizio alla manifestazione. Divieto di circolazione, poi, in Via Bartolomei (tratto da Via Giustozzi a Via Campitelli) dalle 18 dell’8 marzo alle 24 del 9 eccetto veicoli partecipanti e/o di servizio alla manifestazione e quelli diretti alle attività artigianali presenti in loco.