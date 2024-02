Ragazzi con patologie psichiatriche. C’è il laboratorio “Sognare i sogni“ A Orvieto ha preso il via il laboratorio "Sognare i sogni" per aiutare ragazzi con patologie psichiatriche attraverso l'arte. Organizzato da Angelo Azzurro Onlus, il progetto si concentra su design, fotografia e videomaking, esplorando il legame tra sogni e realtà per favorire la conoscenza di sé.