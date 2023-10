“Radicanti“, alla scoperta del canto popolare umbro. Un viaggio fra tradizione e sviluppi contemporanei

Seconda edizione, da domani a domenica per il Festival “Radicanti“ consacrato alla canto popolare dell’Umbria, alle sue profonde radici e alle evoluzioni contemporanee. Il cartellone, organizzato dall’associazione Musicittà con il patrocinio dal Comune di Perugia, si articola in sei appuntamenti musicali: due concerti, un incontro divulgativo con nuove elaborazioni musicali e un workshop aperto a tutti sul canto popolare, oltre a due lezioni-concerto per le scuole nei giorni che precedono il festival. L’obiettivo è quello di offrire una nuova prospettiva rispetto alla tradizione del canto popolare locale, con spettacoli coinvolgenti, pensati per guidare il pubblico attraverso il patrimonio del canto popolare e le sue molteplici sfaccettature odierne. Si comincia domani con un duo artistico d’eccezione: Francesca Breschi e Patrizia Bovi (nella foto), già componenti dello storico quartetto di Giovanna Marini, esperte di canto popolare e di musica antica, che interpreteranno i canti popolari umbri, secondo la prassi tradizionale, nel concerto “Con Vo’ Bellina”“: si terrà domani alle 21 nella Chiesa di San Leonardo di Assisi, e poi sabato, stessa ora, a Perugia all’Auditorium Santa Cecilia, sempre con degustazione di prodotti tipici locali e biglietto unico a 10 euro. Nel pomeriggio di sabato sempre al Santa Cecilia ci sarà uno speciale incontro-concerto divulgativo, nel quale brani della tradizione verranno introdotti dal professore Giancarlo Palombini e poi eseguiti dai Coristi a Priori e dai Mini Coristi a Priori secondo le nuove elaborazioni contemporanee per coro a cura del maestro Enrico Bianchi. Infine, domenica dalle 15 speciale workshop dedicato al canto popolare, tenuto da Barbara Bucci, voce dei Sonidumbra, all’Arca di Pan di Panicale, seguito alle 19 da un concerto-restituzione al pubblico seguito da degustazione di prodotti tipici locali.