Raccolti 90mila euro per le scuole di Pierantonio

Novantamila euro raccolti tra imprese e lavoratori destinati alle scuole di Pierantonio. Sono i fondi raccolti da imprese, lavoratori e sindacati dopo il sisma del 9 marzo a sostegno dei territori colpiti, iniziativa annunciata durante le celebrazioni per la festa dello scorso Primo Maggio tenutasi ad Umbertide. Ieri mattina in Municipio il resoconto della raccolta davanti al sindaco Luca Carizia e ala vice Annalisa Mierla e a rappresentanti di imprese e sindacati, tra cui Liana Cicchi (vicepresidente regionale di Lega Coop), Angelo Manzotti e Antonello Paccavia (Cisl), Simone Pampanelli e Fabrizio Fratini (Cgil), Simone Cascioli (Direttore Generale Confindustria Umbria), Raffaella Fiorucci (vice Presidente sezione Alto Tevere Confindustria Umbria), Stefano Lupi (vicepresidente Confcommercio Umbria). Nel fondo creato per l’occasione sono confluiti i contributi volontari dei lavoratori, pari ad una ora di lavoro e quelli delle imprese. Grande soddisfazione per Carizia e Mierla che, grati, hanno dichiarato: "Vedere riuniti associazioni datoriali e sindacati per una grande causa è fondamentale. Daremo priorità assoluta al ritorno delle tre classi delle scuole medie - ovvero la sezione - G a Pierantonio. Unendo i fondi emergenziali con quelli della solidarietà fissiamo al settembre 2024 l’obiettivo. Ci appelliamo anche al Governo affinché possa stanziare i fondi necessari alla ricostruzione. Intanto il prossimo mese di ottobre ci sarà la presentazione dei lavori già eseguiti presso l’attuale sede della elementare".

Pa.Ip.