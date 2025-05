Raccolta fondi a favore di Gaza. La maggioranza in campo

Nei prossimi giorni arriverà in consiglio comunale la mozione presentata dai consiglieri dei partiti Avs, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che chiede "il cessate il fuoco immediato a Gaza, l’apertura di corridoi umanitari efficaci e stabili, il riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 1967, il rilascio degli ostaggi e la sospensione della vendita di armi verso Israele. Si tratta – affermano i gruppi – di un atto politico importantissimo".

E proprio per rafforzare e complementare questa azione, di fronte a questa catastrofe umanitaria i consiglieri comunali delle liste Anima Perugia, Orchestra per la vittoria e Perugia per la Sanità Pubblica lanciano un’iniziativa concreta di solidarietà: l’organizzazione di una raccolta fondi da a favore della Mezzaluna Rossa Palestinese per sostenere le cure e gli aiuti alla popolazione civile di Gaza. "Invitiamo tutti i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione, la sindaca e la giunta, la cittadinanza tutta, le associazioni e le realtà del territorio a sostenere questa iniziativa di civiltà e ad unirsi e partecipare a questo gesto collettivo di aiuto e vicinanza”, questo l’appello dei consiglieri alla città.

I fondi potranno essere versati a partire da oggi, venerdì 9 maggio, fino a venerdì 23 maggio, sul conto corrente del comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana (IBAN IT24 E010 0503 0000 0000 0003 280), che farà da tramite per l’organizzazione sorella palestinese, specificando nella causale “Perugia for Gaza”".