Raccolta differenziata “porta a porta“, ecco le modifiche ai servizi

CITTÀ DI CASTELLO - In vista delle prossime festività, Sogepu ha annunciato alcune modifiche dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. A Città di Castello la raccolta di carta e cartone nel centro storico sarà posticipata al 26; nella zona gialla la raccolta di carta sarà posticipata al 26, mentre nella zona nord e in quella rossa non verrà effettuato il prelievo dell’umido-organico. A Trestina, San Secondo e Promano la raccolta di carta e cartone sarà posticipata al 26. A Bivio Canoscio e Bivio Lugnano non verrà effettuata la raccolta dell’umido-organico giovedì 26. Nelle zone rurali non subirà modifiche la raccolta dell’umido per Santo Stefano. Nelle zone industriali (utenze non domestiche), il ritiro il rifiuto non recuperabile non sarà ritirato né il 25, né il 26. A San Giustino la raccolta della plastica sarà posticipata al 26, giorno nel quale non verrà effettuato il ritiro dell’umido mentre nei comuni di Citerna e Pietralunga la raccolta di carta e cartone slitterà al 26. A Montone la raccolta del rifiuto non recuperabile sarà posticipata a sabato 28.