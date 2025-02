"Raccolta dei farmaci, grande gesto. Segnale di speranza per la società"

Grande sensibilità dimostrata ancora una volta dai cittadini umbri, con le Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, manifestazione giunta alla 25esima edizione. Il bilancio con Sergio Daniotti, presidente del Banco.

1 L’Umbria è stata generosa?

"Certamente. In Umbria infatti, hanno aderito all’evento 100 farmacie e sono state raccolte ben 8.474 confezioni acquistate e donate dai cittadini (pari a un valore di 70.015 euro) che aiuteranno 4280 ospiti di 52 realtà assistenziali del territorio regionale".

2 Lo scopo di queste Giornate?

"La Raccolta contribuisce a sostenere le realtà caritative e socio-assistenziali e a restituire salute e un po’ di serenità a tante persone bisognose".

3 Il messaggio da lanciare?

"In un mondo in cui le ragioni di preoccupazione crescono, e i rapporti sembrano così spesso marcati dalla reciproca utilità, il fatto che tanti soggetti diversi si mettano insieme per donare, senza chiedere nulla in cambio, rappresenta un segno di speranza per tutta la società. Per questo, ringraziamo di cuore tutti i cittadini, i volontari, i farmacisti, le aziende e le realtà caritative che hanno reso possibile tutto ciò".