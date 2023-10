Quintana, valzer dei cavalieri. La Mora conferma Morosini

È già nel vivo il ‘valzer delle selle’, quella fase di cambiamenti, conferme e riassetti dei Rioni, tra una Quintana e l’altra. Ed è così che l’ultimo in ordine di tempo è stato il Rione La Mora, che ha deciso di confermare la fiducia a Luca Morosini. "Il consiglio – scrive il Rione sui social – soddisfatto della crescita professionale di Luca Morosini, è felice di annunciare la riconferma del cavaliere Generoso numero XXXIV per le Quintane di giugno e settembre 2024". Nei giorni scorsi è stato certificato il divorzio tra il Croce Bianca e Pierluigi Chicchini. "Ringraziamo Pierluigi per il lavoro svolto nonostante i numerosi ostacoli che abbiamo incontrato durante questo anno. Gli facciamo un grande ‘in bocca al lupo’ per la pronta guarigione e le quintane future". A sostituirlo sarà Lorenzo Savini. "L’accordo con il nuovo Fedele e il suo staff è stato raggiunto dal Priore Andrea Ponti e la commissione tecnica nei giorni scorsi – dice il Rione – Lorenzo, 22 anni di Pescara, è un giovane cavaliere che ha frequentato il Master Cavalieri di Foligno. Alle sue spalle un palmares di tutto rispetto con un secondo e terzo posto alla quintana di Moie e un primo posto alla giostra Europea di Sulmona. Nel Mounted games ha collezionato il titolo di campione italiano per 5 volte, 2 volte vice campione del mondo e 3 volte medaglia di bronzo agli europei. Poi quest’anno esordio alla quintana di Ascoli con il sestiere di Porta Maggiore".