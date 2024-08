Quintana, rissa alle prove. Chiusa l’inchiesta per i cinque finiti nei guai

di

Avviso di conclusione delle indagini per i cinque coinvolti nella rissa che si era verificata al Campo de li Giochi della Quintana lo scorso giugno. La Procura di Spoleto, all’esito dell’attività investigativa, ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai cinque ritenuti responsabili dell’episodio. Tra questi il cavaliere Luca Innocenzi, alcuni membri del suo staff e un rionale avversario. In particolare, a conclusione degli accertamenti degli agenti del Commissariato di Foligno, ai cinque è stato contestato il reato di rissa, aggravata dai futili motivi e dall’esser stata realizzata in occasione di una manifestazione sportiva patrocinata dalla Federazione italiana sport equestri e dal Coni. A due degli indagati, inoltre, è stato contestato anche il reato di lesioni personali aggravate, avendo nel corso della colluttazione procurato traumi o fratture ad altrettanti coinvolti nella rissa, per i quali questi ultimi fecero ricorso alle cure mediche. L’episodio dello scorso anno ebbe grande eco nel mondo delle Quintane e delle conseguenze anche a livello di giustizia sportiva per Innocenzi, che dovette scontare anche il Daspo della Questura. Ad assistere Luca Innocenzi e due dei membri del suo staff c’è l’avvocato Fabio Michelangeli, con il collaboratore avvocato Alessio Fiacco. All’esito dello studio del fascicolo del pm, Michelangeli e Fiacco decideranno la strategia per tutelare i propri assistiti. La notifica della chiusura delle indagini prelude, di fatto, a quello che dovrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio.