Quintana, la magia dei nuovi abiti: "Progetto di rinnovamento del Corteo"

I Rioni della Quintana puntano sempre di più sul rigore storico e ogni anno fanno passi da gigante nell’adozione e nella preparazione di nuovi abiti. In questa edizione saranno Contrastanga, Morlupo, Croce Bianca e Spada (quelli annunciati fino ad ora) a fare sfoggio di queste novità. Se il Croce Bianca ha già fatto le sue presentazioni, nel weekend è stato il turno di Contrastanga e Morlupo. Il primo ha ufficializzato le nuove chiarine storiche e due nuovi abiti da donna, realizzati dalla Sartoria Menghini, con la quale continua il fortunato sodalizio.

"Quello che stiamo portando avanti - ha detto il priore Carlo Mattioli - è un progetto di rinnovamento del Corteo che ci ha portato a rinnovare il gruppo dei suoni, i nobili, il priore e la scorta, la Prima dama e che proseguirà in maniera graduale ma costante". Al Corteo di venerdì prossimo ci saranno dunque nuove chiarine e due nuovi abiti da donna. "Abbiamo dato ai ragazzi strumenti che potessero essere i più storici possibile". Gli strumenti, proprio come quelle barocche, ricreano le note solo con il fiato. A crearli Emanuele Verzieri e Davide Baldoni e sono i primi in Umbria. Quanto agli abiti, il rosso punta su lavorazioni di bottoni gioiello. Il secondo, nero, è austero e la sua particolarità è la croce centrale con pietre dure e perle grigie. Alla presentazione anche il presidente dell’Ente, Domenico Metelli e quello della Commissione artistica, Simone Agostini. Il Morlupo, per le prime delle due novità del Corteo 2024 punta su una nuova collaborazione, la Sartoria teatrale Sorelle Ferroni. Questa realtà, una novità per il mondo della Quintana, ma una solida esperienza nel teatro, nella tv e nel cinema e ha dato vita ai nuovi abiti di Priore, Porta Cartiglio e Alfiere. Notevole lo studio della moda che c’è stato, basatosi anche sull’arte. A dare ispirazione alla creazione sono stati Felipe IV, Il Grande (Filippo Ariosto, 1634) per l’abito del Priore; L’alfiere, Ritratto di Floris Soop (Rembrandt 1654) per l’abito dell’Alfiere; Ritratto di un uomo che tiene una lettera (Francesco Del Rossi detto Il Salviati, 1560) per l’abito del Porta Cartiglio.

La presidente della Commissione artistica del Morlupo, Ludovica Di Pietro, parla di "viaggio incredibile" nella realizzazione. Il calendario della Quintana intanto prosegue oggi con la Gara dei tamburini, a partire dalle 17.30, a piazza San Domenico.