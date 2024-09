Quintana, griglia finale. Sarà l’Ardito del Badia ad aprire la "Rivincita"

Sarà l’Ardito del Rione Badia, Lorenzo Melosso, ad aprire la Giostra della Rivincita 2024 della Quintana. A dirlo il risultato delle Prove ufficiali, ieri al Campo de li Giochi, durante le quali i Rioni hanno provato le ultime strategie in vista della Giostra del 15 settembre. Prove con qualche errore, più di strategia che di reale spettacolo. Sono stati sei, infatti, i cavalieri che hanno chiuso la prima tornata senza errori. Il migliore è stat l’ascolano Melosso che, con Texas Cactus, ha fatto fermare il cronometro a 54’’50. Dietro di lui, a poca distanza, il Pertinace del Cassero Luca Innocenzi. Per lui, che ha corso con Easy secret, l’orologio ha detto 54’’56. Soli sei centesimi di distacco, dunque, che dicono come la Quintana di settembre sarà probabilmente una sfida tra Melosso e Innocenzi, con quest’ultimo reduce dalle numerose vittorie. Nell’ordine, il terzo a partire sarà Raul Spera del Pugilli che, alla Prima tornata, si è presentato con Lady Lilly e ha realizzato un tempo di 54’’98. Dopo il Rione dell’Aquila nera, l’ordine di partenza ha premiato il folignate Daniele Scarponi del Contrastanga, che ha corso con Gold Cards e ha totalizzato 55’’38. Quinto posto per Mario Cavallari del Morlupo con Luisita. Per lui 56’’31. Sesto piazzamento per il debuttante di questa giostra, Adalberto Rauco del Croce Bianca che ha corso con Stay Safe tonight. Il cronometro per lui ha detto 56’’36. La griglia finale vede al settimo posto Mattia Zannori dell’Ammanniti. Il cavaliere di San Gemini avrebbe totalizzato il miglior tempo: 53’’80 ma l’anello perso lo ha affossato e si dovrà accontentare di partire non certo in pole. Nono piazzamento per Tommaso Finestra dello Spada. Per lui, che schiera Romantic Walk, il cavallo vittorioso a settembre dello scorso anno, il tempo è 54’’86 ma la distrazione all’anello non lo ha aiutato. Ultima piazza per la Mora. Il folignate Luca Morosini ha sfidato il Dio Marte con Born this way ma la sua tornata è stata sfortunata: per lui due bandierine abbattute e un anello mancato. I dieci cavalieri hanno scelto di correre tutti per la seconda tornata, provando gli altri cavalli che erano stati portati al Campo. Il miglior tempo, in questo caso, è di Raul Spera del Pugilli che totalizza 55’’26 con Run to me. Terza tornata invece corsa da sette cavalieri.

Oggi intanto ultima sfida nelle giostre cavalleresche. In tre si sfideranno a Valfabbrica: Lorenzo Melosso (Pedicino), Mattia Zannori (Badia), Tommaso Finestra (Osteria).