Quintana, è il giorno delle prove ufficiali

FOLIGNO – È il giorno delle Prove ufficiali della Quintana. A partire dalle 16 al Campo de li Giochi i binomi si daranno appuntamento per rifinire preparazione in vista della Quintana. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno. Il risultato della seconda tornata di prova determinerà l’ordine di partenza. Quanto alla gara, scenderanno in campo: Ammanniti con Mattia Zannori e i cavalli Dragonfly Star e Seurat; La Mora: Cavaliere Luca Morosini, cavalli Caccia alla Volpe e Youaremyboy; Croce Bianca: Cavaliere Pierluigi Chicchini, cavalli Accarezzami, Sopran Headley e Monsieur Polly; Giotti Cavaliere Riccardo Raponi, cavallo Daytona Man; Spada: Cavaliere Tommaso Finestra cavalli, Romantic Walk e Brillantina; Contrastanga: Cavaliere Daniele Scarponi, cavalli Temesvar e Cute Babies; Badia: Cavaliere Lorenzo Melosso cavalli, Lo Zingaro e Texas Cactus; Pugilli: Cavaliere Raul Spera cavallo Portiamo Iakin; Cassero: al momento non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte del Rione. Morlupo: Cavaliere Alessandro Candelori cavalli Franceschina e Palays d’Elysee.