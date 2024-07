Quintana, Croce Bianca ’divorzia’ da Savini

FOLIGNO - La Quintana di settembre si avvicina e i Rioni fanno i conti con le prestazioni dei propri cavalieri, in giro per le Giostre cavalleresche d’Italia. La novità degli ultimi giorni è il divorzio del Croce Bianca dal suo cavaliere, Lorenzo Savini. Una nota ufficiale del consiglio rionale comunica "la cessazione del rapporto con il Cavaliere di Giostra, Lorenzo Savini, che non vestirà più i colori del Fedele. Facciamo un grande in bocca al lupo a Lorenzo per il suo futuro. La Commisione Tecnica Rionale e il consiglio stanno lavorando per le quintane future". Savini non correrà neanche il Palio di Ascoli del 4 agosto a causa dell’infortunio che si era procurato nella Quintana ascolana di luglio. Lo avrebbe annunciato lui stesso, con la volontà di riprendersi al meglio. Al suo posto un altro volto noto di Foligno: Mattia Zannori. Da registrare poi l’infortunio di Daniele Scarponi, folignate Furente del Rione Contrastanga, nelle prove di Servigliano. Sulmona indigesta invece per il cannibale Luca Innocenzi. Il cavaliere vincitore della Quintana della Sfida è stato eliminato in semifinale da un altro habitué della Quintana umbra, Marco Diafaldi di Faenza, che è risultato poi essere il vincitore generale della gara. A questo punto occhi puntati sulla Quintana di Ascoli di agosto, dove Innocenzi punterà a consolidare il suo primato e a portare a casa il 18esimo palio, essendo già al momento il più vincente. Dietro a Innocenzi, nell’albo d’oro, c’è un altro folignate come Paolo Margasini, che si è fermato a nove palii vinti.