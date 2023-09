Quintana, c’è "l’originale" Palio L’opera dell’artista Flavio Favelli

di Alessandro Orfei

È un palio moderno e innovativo quello realizzato dall’artista Flavio Favelli, presentato ieri, e che andrà al Rione che vincerà la Giostra del prossimo 17 settembre. Si intitola "l’originale" ed è l’emblema del suo modo di lavorare, con l’uso del collage, del disegno, dell’accrochage di materiali disparati e la rielaborazione fotografica. Nel Palio della Quintana ha voluto utilizzare soprattutto testo e parole, come accade spesso nelle sue opere, mescolando l’immaginario della Quintana con la Lotteria Nazionale e con un mito locale come la caramella Rossana, "l’originale", da cui il titolo del Palio da lui creato. "A questi – si legge nella spiegazione dell’opera - si aggiunge l’elemento simbolico della luna, che vuole richiamare alla mente sia gli anelli della Giostra, sia tutto un immaginario medio orientale. Ma la luna e le stelle sono soprattutto simboli legati all’immaginario Mariano, e a Foligno è impossibile non pensare alla meravigliosa luna coronata di stelle che orna la facciata del Duomo cittadino". È lo stesso Favelli a fornire un ulteriore messaggio: "Ho sempre guardato ai biglietti della lotteria, che hanno preso in prestito vari eventi, come se fosse una scusa forse per distrarre dal fine ambiguo. E questi eventi, Giostra della Quintana compresa, sono stati sempre segnati dalla scritta Lotteria Nazionale, creando composizioni visive complesse. E poi la Rossana, l’originale, una classica e complessa storia italiana, dove sapori di provincia e scelte industriali globali s’intrecciano. Per me la Giostra della Quintana è questo, mi sento, come artista, di dare questa rappresentazione alla comunità, senza superbia né voglia di dividere, per costruire differenti punti di vista, con significati plurali e tratti formali inediti".

Quanto al programma, da oggi aprono le taverne. Domani le Prove ufficiali dei cavalieri. Appuntamento alle 16 al Campo de li giochi per testare per l’ultima volta l’otto di gara prima della Giostra. Alle Prove sarà la seconda tornata a decidere la posizione per la partenza alla Giostra. Sabato anche appuntamento con la Quintanella di Scafali con il corteo storico e l’esibizione della Giostra in piazza San Domenico. Domenica ritorno della Fiera dei Soprastanti. Appuntamento dalle 11 alle 22 a Palazzo Candiotti e in via scuola d’arti e mestieri. Iniziano poi i Gareggiare dei convivi dei cinque rioni che non si sono esibiti a giugno. A settembre toccherà a Croce Bianca, Ammanniti, Morlupo, Contrastanga, Cassero. Mercoledì 13 previsto anche il concerto della Banda dell’esercito e la Parata dell’esercito.