Qui mancano i bambini. Calano anche le nascite nelle famiglie immigrate

Come ogni anno, alla fine del 2024 il circolo Acli Ora et Labora Aps di Fossato di Vico ha presentato l’annuale censimento degli immigrati regolarmente residenti al 31/12/2023 negli otto comuni del territorio dell’Alto Chiascio: Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. Ad esporre i dati era presente il consigliere provinciale delle Acli di Perugia Sante Pirrami, che è partito da un’evidenza: la popolazione straniera è in continua flessione e anche in questo report si registra un – 0,1% rispetto all’anno precedente, un fattore che unito al calo della popolazione indigena lascia presagire un "inverno demografico" sempre più intenso per l’area eugubino-gualdese.

Scendendo nei particolari, la popolazione totale è di 61.012 e quella immigrata è di 4.808, quindi con un’incidenza del 7,9%. Considerando gli anni tra il 2011 e il 2023, il picco era stato raggiunto nel 2014, quando si arrivò ad un’incidenza del 9,9%. Il comune con la percentuale maggiore risulta ancora Fossato di Vico con il 13,4%, a seguire Nocera Umbra con il 10,5% e Valfabbrica con il 9,3%, fanalino di coda Scheggia e Pascelupo con il 5,2%. Scavando ancora di più, i dati mostrano che le donne sono in maggioranza all’interno della popolazione straniera (58%), mentre la fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra i 41-60 anni (34%), "tallonata" da quella 19-40 (33%); e ancora, la nazionalità più presente sul territorio è quella rumena con il 17,9%, seguita da quella marocchina con il 9,5% e da quella ucraina con il 7,3%.

Passando al versante scolastico, a guidare la speciale classifica della presenza di alunni stranieri con il 22,4%, a seguire Nocera Umbra con il 20% e Valfabbrica con il 16,2%. Fra i banchi di scuola la comunità in maggioranza è quella marocchina con il 21,9%, seguita dagli albanesi con il 14,7% ed i nigeriani con il 5,1%. La giornata è proseguita con la riflessione curata dal sociologo Paolo Montesperelli e conclusa con la messa celebrata dal vescovo Paolucci Bedini, al termine della quale è stato anche ricordato dalla collega Cinzia Tini il compianto giornalista Giampiero Bedini. All’iniziativa erano anche presenti esponenti istituzionali dei vari comuni coinvolti.

Federico Minelli