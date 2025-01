“Qui è altrove“, film e incontro al PostModernissimo

Ricomincia il suo tour nelle sale italiane e stasera arriva l PostModernissimo: è il film documentario “Qui è altrove: Buchi nella realtà“ scritto e diretto da Gianfranco Pannone, per raccontare come un altro carcere è possibile. Il film, distribuito da Bartlebyfilm, verrà proiettato stasera alle 21.15 e al termine saranno presenti il regista Gianfranco Pannone e Armando Punzo (insieme nella foto) che lavora da oltre 35 anni nel carcere di Volterra con la Compagnia della Fortezza da lui fondata. I due artisti incontreranno il pubblico per un dibattito moderato da Simone Rossi con la regista teatrale Vittoria Corallo e Simonetta Cesarini, presidente Commissione Welfare e Sviluppo Sociale di Fondazione Perugia che da anni sostiene il progetto “Per Aspera ad Astra“, dando vita al laboratorio teatrale nel Carcere di Capanne con Vittoria Corallo, uno dei progetti più riusciti fra quelli sostenuti dalla Fondazione.

Il film arriva al cinema dopo la prima mondiale al Festival dei Popoli e il passaggio in numerose kermesse e segue le prove di Armando Punzo con i suoi attori fino al debutto, nell’ambito del progetto teatrale Atlantis cap. 1 – La permanenza“, realizzato nel carcere di Volterra. "Qui è altrove – dice Pannone – non è un film sul carcere, ma sul teatro in carcere che si fa linfa vitale. L’esperienza di Volterra, che vede Armando Punzo animare da ben 35 anni anni la Compagnia della Fortezza, composta, insieme a dei professionisti del teatro, da detenuti-attori, è un’isola in un panorama per molti versi desolante, che ci dice una cosa semplice e chiara: ‘un altro carcere è possibile’".