"Qui crescono i levrieri più belli del mondo"

CITTÀ DI CASTELLO _ I levrieri che alleva nella sua tenuta di Cerbara sono considerati tra i più belli al mondo e hanno vinto decine e decine di competizioni. Ora il comune di Città di Castello consegna un premio alla carriera "all’allevatrice italiana dei levrieri che ha vinto più titoli al mondo". E’ Francesca Zampini, titolare dell’allevamento "Azamour" "tempio" degli azawakh ("i principi del deserto") e dei Saluki, cani di eleganza assoluta pluridecorati a livello internazionale. Il sindaco Luca Secondi con l’assessore Riccardo Carletti hanno ricevuto ieri l’allevatrice accompagnata da Patrizio Palliani, (conduttore cinofilo-allenatore), artefice dei successi a ripetizione in questi ultimi anni che hanno proiettato il nome di Città di Castello in tutto il mondo. L’ultimo premio in ordine di tempo lo ha conquistato un levriero di due anni, Zahra, a Parigi alla Société canine de l’Ile de France dove è stato definito "miglior soggetto dell’esposizione". A tutt’oggi l’allevamento Azamour di Francesca Zampini è considerato dagli esperti del settore come il punto di riferimento mondiale della razza: dal 2006 ad oggi gli Azawakh made in Città di Castello per 10 anni consecutivi hanno sempre ottenuto il punteggio migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo (nel 2020 sono stati ammessi per la prima volta a partecipare alle mostre canine in Usa). Nel ricevere le targhe ufficiali, Zampini e Palliani hanno ringraziato il sindaco e l’assessore: "E’ la prima volta di un’istituzione nei confronti di allevatori di questo specifico settore ed è per noi un onore immenso che ci spinge ad andare avanti sulla strada di una più intensa e qualificata attività allevatoriale e di perfezione delle razze dei nostri straordinari levrieri".